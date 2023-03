Clean Planet, oltre 3300 litri di rifiuti raccolti tra Masserano e Lessona FOTO

Proseguono gli appuntamenti a favore dell'ambiente, messi in campo da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti.

La raccolta mensile ha avuto luogo alle 10 del 18 marzo presso i paesi di Lessona e Masserano. In questa giornata sono stati coinvolti una trentina di partecipanti fra maestre, adulti e bambini della scuola primaria “Cossato Ronco” che hanno avuto modo di prendere parte alla mission dell’organizzazione: “Diffondere un’onda verde affinché grandi e piccini possano prendersi cura del nostro pianeta” come dichiarato dai promotori dell’iniziativa. Armati di guanti e pinze, i bambini hanno colorato d’entusiasmo le verdeggianti rive del ruscello, facendo a gara, attenti e sensibili, per ripulire al meglio i luoghi interessati.

I rifiuti, fra i più disparati, sono stati raccolti e lasciati in gestione ai comuni di riferimento, responsabili dello smaltimento. Sono circa 3330 i litri raccolti e tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione dei sindaci di Lessona e Masserano, degli uffici tecnici e tutti coloro che, grazie al loro sostegno, tingeranno di verde un futuro sostenibile.