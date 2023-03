Nuovo incontro con il Caffè del Benessere questa sera, martedì 21 febbraio.

Alle 21 all’Oratorio di Santo Stefano di Biella (in via Don Minzoni, dietro alle Poste Centrali) l’organizzazione Anzitutto ha inviato il il dottor Giovanni Poggi, medico fisiatra, per parlare di prevenzione e terapia dell’osteoporosi.