Alta velocità a Ponderano, la minoranza in consiglio chiede più attenzione

La sicurezza nelle strade a Ponderano è argomento di richiesta di chiarimento da parte della minoranza in consiglio.

"Durante l’ultimo Consiglio Comunale - scrive in una nota Marco Romano di Ponderano Merita - la maggioranza ha votato contro la mozione presentata da noi nella quale si richiedeva una riorganizzazione dei parcheggi e della segnaletica orizzontale e verticale nei pressi del centro sportivo Vittorio Pozzo. Ora quello che vorremmo, è chiedere all’amministrazione di dare la dovuta attenzione anche alla problematica dell’alta velocità sulle strade del centro del paese".

Al centro dell'interesse di Ponderano Merita ci sono Via Mazzini, Via Lamarmora, Via De Amicis e Via Crosa, nelle quali i consiglieri chiedono più controlli, dissuasori e interventi per la sicurezza degli attraversamenti pedonali, "anche alla luce della più recente cronaca che racconta di un grave incidente con decesso di un pedone" scrive ancora Romano.