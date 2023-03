Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2023, lo chef Locatelli testimonial della campagna

Ha preso il via sabato 18 marzo la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, l’appuntamento promosso dalla LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori in sinergia con il Ministero della Salute che ha l’intento di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di adottare un corretto stile di vita per vincere i tumori.

Quest’anno il testimonial della campagna è lo chef stellato Giorgio Locatelli, uno dei più celebri ambasciatori della cucina italiana all’estero, nonché volto noto al grande pubblico per la sua partecipazione come giudice nelle recenti edizioni di MasterChef Italia. Proprio ispirandosi al suo ruolo di mentore per aspiranti chef, Locatelli, con il suo tono esortativo e la sua attitudine tipicamente “british”, sprona a seguire un’alimentazione sana e a tenersi in forma, perché questa è la vera ricetta per la buona salute. Altro protagonista assoluto della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è, come sempre, l’olio extravergine di oliva italiano che si conferma simbolo della campagna. Questo alimento è un vero alleato della salute perché, per merito delle sue numerose proprietà nutraceutiche, svolge un ruolo prezioso nella prevenzione di malattie cardiovascolari, gastrointestinali, neurologiche e tumorali.

La lotta contro il cancro inizia proprio dalla tavola: come emerso da una ricerca dell’American Institute for Cancer Reasearch, le errate abitudini alimentari sono responsabili di più di 3 casi di tumore su 10. Per la prevenzione del cancro gli oncologi consigliano quindi un’alimentazione sana e varia, nella quale prediligere cereali integrali, frutta, verdura e legumi. L’adozione di un regime alimentare equilibrato, ispirato alla Dieta Mediterranea, aiuterebbe a ridurre la probabilità di sviluppare patologie oncologiche, grazie alla prevenzione del rischio obesità, che in Italia nel 2021 ha interessato il 10% della intera popolazione. Insieme alla corretta alimentazione, un altro fattore determinante della prevenzione primaria è la regolare attività fisica. Secondo l’OMS basterebbe una camminata di almeno mezz’ora al giorno per ridurre il rischio oncologico, un impegno fisico che nel 2021 non viene praticato dal 31% della popolazione, definita perciò “sedentaria”. Ma l’appuntamento della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica è anche l’occasione per mettere in luce ancora una volta il valore della diagnosi precoce che, attraverso screening e controlli clinico-sanitari periodici, è in grado di individuare il cancro ancora nelle sue fasi iniziali, garantendo un tasso di sopravvivenza maggiore ed una migliore qualità e quantità di vita. Un valore, quello della cultura della prevenzione, che la LILT e il Ministero della Salute si impegnano a trasmettere nei diversi contesti di vita, partendo dall’ambiente scolastico fino ai luoghi di lavoro, attraverso un vero e proprio percorso di coinvolgimento educativo sanitario.

Anche LILT Biella in occasione della campagna sarà impegnata a informare rispetto a quelle scelte di vita salutari e virtuose che permetterebbero di evitare oltre un terzo dei tumori: l’adozione di un regime alimentare equilibrato e sano, la pratica di una regolare attività fisica e l’astensione da fumo e superalcolici.L’associazione provinciale di Biella ha messo in campo alcune iniziative che avranno come protagonista l’olio extra vergine di oliva italiano e la corretta alimentazione.I volontari di LILT Biella proporranno l’olio LILT con diversi appuntamenti sul territorio: sabato 25 marzo dalle 08:00 alle 12:00 al Mercato Coperto di Cossato e sabato 01 aprile dalle 09:00 alle 19:00 presso la piscina “Massimo Rivetti” di Biella. L’olio sarà anche disponibile a Spazio LILT, in via Ivrea 22 a Biella, e in pre-ordine fino a esaurimento delle scorte sul sito www.liltbiella.it. In regalo con ogni bottiglia di olio la ricetta proposta da Sara Tescari e Paolo Arcuni, creatori del blog Fico&Uva, che hanno ideato un piatto con protagonista l’olio extra vergine di oliva LILT.

Fino al 18 aprile torna anche l’iniziativa del “Piatto della Salute” in collaborazione con i ristoratori biellesi: scegliendo nel menù il piatto preparato con le indicazioni di LILT sui principi della corretta alimentazione, 1 euro sarà donato a LILT Biella per il sostegno delle attività di prevenzione e diagnosi precoce di Spazio LILT. Tanti i ristoranti distribuiti su tutta la provincia che quest’anno hanno scelto di aderire all’iniziativa: Al Bistrot Le Arti - Biella, Al Chiostro dalla Vale - Biella, Autentico - Biella, La Locanda - Biella, Il Caminetto - Biella Oropa, Asmara - Campiglia Cervo, La Bursch - Campiglia Cervo, La Taverna del Ricetto - Candelo, Trattoria D'Oria - Candelo, La Bettola - Carisio, Agriturismo Pyracantha - Curino, La Taverna Del Gufo - Occhieppo Inferiore, La Foresteria di Banchette - Pettinengo, Il Faggio - Pollone, Fattoria delle Rose - Salussola, Relais Santo Stefano - Sandigliano.

Maggiori informazioni sulle iniziative di LILT Biella per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica sono disponibili sul sito www.liltbiella.it