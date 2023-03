Un percorso ciclopedonale unirà 8 comuni tra Baraggia e Bessa

E' stato presentato questa mattina, 21 marzo, nell'auditorium del Comune di Gaglianico, il progetto per la realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali protetti, tra sentieri e strade bianche, che si svilupperanno per 90 km nei Comuni di Gaglianico, Benna, Borriana, Cerrione, Massazza, Mongrando, Sandigliano e Verrone. "Il progetto ha l'obiettivo di unire territori e cittadini in sicurezza e di scoprire ed ammirare i bellissimi panorami della pianura, conoscere luoghi naturali unici nel loro genere, luoghi di interesse, produttori locali, manifestazioni e pezzi di storia del biellese - ha dichiarato Paolo Maggia, sindaco di Gaglianico, aprendo l'incontro - Abbiamo messo a rete un'idea che consenta di viaggiare in modo organico e sicuro. Importante è stato il supporto dell'Architetto Valeria Varnero che, insieme agli amministratori dei Comuni promotori, ha individuato l'area di intervento e redatto la mappa dell'offerta cicloturistica".

"Abbiamo scelto per la presentazione del progetto il primo giorno di primavera perché, per tradizione, è il periodo in cui cresce la voglia di vivere la natura e di vivere all'aperto. Abbiamo vinto la scommessa di unire le singole progettualità di otto comuni per convergere in una unica rete - ha detto Valeria Varnero - La realizzazione del percorso ciclopedonale completerà l'offerta turistica in pianura, che in questo momento non c'è, con lo scopo di avvicinare le famiglie alle bici. Il percorso sarà facilmente fruibile per tutti, turisti, cittadini e famiglie con bambini,

dando la possibilità di conoscere il territorio, il proprio paese e quelli limitrofi".

L'investimento iniziale per il ripristino di sentieri e strade bianche già esistenti si aggira intorno alle 650mila, investimento che punta allo sviluppo turistico ma anche alla socialità.

"L'Obiettivo principale è ecologico ma è importante per recuperare percorsi esistenti e rivalutare il nostro territorio - ha detto il Sindaco di Sandigliano Mauro Masiero - Ci sono pezzi di storia importante da riscoprire e bisogna riavvicinare i biellesi alle realtà che ogni comune ha nel proprio territorio".

"Un progetto che crea molte opportunità - ha spiegato il Sindaco di Massazza Enrico Casana - e che ha tra gli obiettivi il benessere fisio-psichico delle persone. Oltre allo sviluppo turismo è buon biglietto da visita per il biellese. Massazza utilizzerà strade che attraversano le nostre campagne fino ad arrivare al castello dove inizia Baraggia che in futuro potrà essere collegata con un ulteriore percorso. Il mio sogno è quello di recuperare strada del Pino che collegherebbe Massazza a Benna". "Prevediamo un tratto all'interno dell'abitato del nostro Comune - ha detto Cinzia Bossi Sindaco di Verrone - per far conoscere gli scorci importanti oltre alla Baraggia. Per attuare il progetto abbiamo coinvolto gli agricoltori e i proprietari dei terreni su cui passano le strade interessate, ma siamo a buon punto".

"Negli ultimi anni i cittadini stanno riscoprendo i nostri territori. Questa è un'occasione di riportare qui le persone e di incrementare gli arrivi da fuori provincia - ha detto Cristina Sitzia sindaco di Benna - Crediamo fermamente in questo progetto e ringrazio tutti i miei colleghi per la sensibilità dimostrata nell'aderire"

"L'input a prendere parte al progetto mi è arrivato dopo aver capito che è importante creare percorsi sicuri anche per i bambini - ha detto Anna Maria Zerbola Sindaco di Cerrione - Noi abbiamo tre borghi e percorsi come quelli previsti consentiranno gli spostamenti in bici ai cittadini e alle famiglie, in sicurezza. Anche Cerrione ha molte cose da far conoscere in sicurezza e tranquillità".