Sei vittima o testimone di una discriminazione? Non restare in silenzio, a Biella rivolgiti al nodo provinciale, FOTO

Sei vittima o testimone di una discriminazione? Non restare in silenzio, a Biella rivolgiti al nodo provinciale

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Discriminazione Razziale, la Provincia di Biella, in attuazione a quanto previsto dalla L. Regionale 5/2016, oggi martedì 21 marzo ha inaugurato la Rete provinciale contro le discriminazioni, formata dal Nodo e dai Punti Informativi i cui referenti sono stati specificamente formati per svolgere il ruolo di "antenne" in grado di individuare i casi di discriminazioni sul territorio.

Se pensi di essere vittima o testimone di una discriminazione, hai ricevuto insulti, o credi di credi di essere stato escluso, o trattato in modo diverso a causa della tua nazionalità, sesso o colore della pelle, ascendenza ad origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere non restare in silenzio, rivolgiti al nodo provinciale di Biella, potrai segnalare l'episodio che hai subito o al quale hai assistito e troverai ascolto informazioni e sostegno al nodo provinciale o a un punto informativo.

Nel dettaglio: il nodo si trova in Provincia in via Quintino Sella, riceve in giorni e orari da concordare ai seguenti recapiti: 015 8480780 alla mail antidiscriminazioni@provincia.biella.it.

I punti informativi in provincia sono: ANFFAS Biellese, telefono 015 2493064 segreteria@anffas.it;ANTEO Impresa sociale tel. 3481285562 alessandra.musico@gruppoanteo.it dropin@gruppoanteo.it; IL GROVIGLO associazione LGBT+ tel. 3319799281 ilgroviglioblelle@gmail.com; Consorzio Iris, tel. 800 184723 - 015 8352411 m.regis@consorzioiris.net ; APL Centro per l'Impiego di Biella Tel. 0154193600/603 contact center 800184704 da lun a ven multilingue antidiscriminazioni.cpi.biella@agenziapiemontelavoro.it; Cooperativa MARIA CECILIA tel. 015 406931 r.mo@coopmariacecilia.org m.amato@coopmariacecilia.org; CGIL Biella tel. 3357844690-tel. 015 3599211 romana.peghini@cgilbi.it; Associazione MIGRACTION tel. 3807558134 balepoma@gmail.com; CISL Biella tel. 0150973000 paola.bocchio@cisl.it; Associazione THOMAS SANKAR arcithomasankara@gmail.com; Comune di Biella tel. 0153507851 teresa.sala@comune.biella.it:; UIL Biella tel. 0158491425-339 3928966 cspbiella@uil.it; ENAIP Piemonte tel. 015 2523339 alessialovison@enaip.piemonte.it csf-biella@enail.piemonte.it; Consorzio sociale Il Filo da Tessere, tel 015 0991174 - 3420302745 info@filodatessere.com

"Dobbiamo renderci conto che tutti noi ogni giorno rischiamo di commettere degli errori - ha commentato il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo - . Non è un problema "degli altri" ma di tutti. Io parlo anche da professore in questo caso, perchè c'è bisogno di intervenire anche lì, nelle scuole, di correggere certi comportamenti, perchè in quegli ambienti rischia di diventare un problema che poi se è stratificato non lo risolviamo più".