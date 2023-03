Sabato 25 marzo al via il Torch Run, il percorso che celebra l'avvicinamento all'inaugurazione di Cascina Oremo

Il prossimo 25 marzo, Franco Ferraris, Presidente della Fondazione CRB, al termine dell’Oremo Run, accenderà e consegnerà nelle mani di un Atleta Special Olympics la Torcia Olimpica. Quel giorno, intorno alle 17, partirà ufficialmente il Torch Run: il percorso che attraverso ogni sua tappa celebra l’avvicinamento ad un grande evento per l’intera Comunità che lo accoglierà. La Torcia Olimpica si muoverà verso i luoghi più significativi del grande progetto ‘Cascina Oremo’, scortata da un folto gruppo di runners.

Le tappe saranno:

30 marzo Fondazione Cassa di Risparmio di Biella intorno alle ore 14,30.

Queste le parole del Presidente Franco Ferraris: “Il passaggio della Torcia attraverso il territorio biellese rappresenta in modo simbolico il percorso di avvicinamento di una comunità a un obiettivo condiviso e fortemente voluto. Un percorso che accompagnerà con la sua luce e la sua energia le ultime settimane che ci separano dall’inaugurazione di Cascina Oremo, luogo dedicato a sport, formazione e inclusione. È per me dunque un onore e una grande emozione avviare il 25 marzo questo percorso portando il fuoco che accoglieremo poi nuovamente il 30 marzo nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un circuito ricco di significati che si concluderà il 15 aprile con l’accensione del grande Tripode presso Cascina Oremo. Una fiaccola che, a pochi passi dal Polo di Città Studi e dall’Accademia dello sport Pietro Micca, luoghi ricchi di energie giovani, ricorderà a tutti i valori della vita, della ragione, della libertà e della creatività che ispirarono la prima fiaccola olimpica".

5 aprile Domus Laetitiae (SaglianoMicca) intorno alle ore 15.00.

Claudio Medda Presidente dichiara: “Si tratta di un evento molto importante e ricco di significato in quanto è proprio nella nostra casa che Charlie Cremonte, con un gruppo di giovani operatori, ha iniziato a lavorare alle prime iniziative sportive rivolte a persone con disabilità e agli Special Olympics. Un percorso che si è tradotto in un movimento fatto di persone, famiglie e volontari che da allora lavora per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità all'interno del mondo dello sport. È per questo un onore avere la Torcia Olimpica in Domus! Vi invitiamo a venire a far festa con noi, ad accogliere il prestigioso simbolo, oltre agli ospiti e operatori della Domus, saranno presenti anche gli alunni delle scuole medie di Andorno e il Sindaco di Sagliano Micca”.

7 aprile Tantintenti (Oasi Zegna) intorno alle ore 11.00.

Giorgia Colpo Presidente spiega che: "L'Oasi Zegna è un luogo per Tantintenti molto significativo. Negli anni abbiamo attivato una collaborazione stabile con Fondazione Zegna, alla quale nell'ultimo periodo si è aggiunto il patrocinio del Comune di Valdilana e l’istituto comprensivo , attraverso percorsi mirati a favorire la conoscenza del territorio, l'outdoor education e l'apprendimento esperienziale, temi alla base della nostra comunità educante e del lavoro di co-progettazione con tutte le scuole".

15 aprile ARRIVO A CASCINA OREMO CON ACCENSIONE DEL TRIPODE OLIMPICO

Enrico Pesce Consigliere del Consorzio Filo da Tessere dichiara: “Per il nostro Consorzio la Torch run rappresenta la cucitura di un tessuto sociale costruito in questi 23 anni. Un percorso di trama e ordito che ci ha portato con umiltà e professionalità allo splendido risultato di Cascina Oremo”.

Charlie Cremonte Presidente Sportivamente scs di A.S.A.D. Biella e Direttore Regionale Special Olympics Piemonte esplica che: “Sportivamente scs, A.S.A.D. Biella e Special Olympics, da sempre, fanno dello sport uno strumento di inclusione. Per questo, anche in questa occasione, seguendo quello che è il protocollo olimpico, andremo ad inaugurare quella che diverrà anche, la sede Special Olympics Piemonte. Lo faremo toccando i luoghi più significativi per le Cooperative che compongono lo staff progettuale di Cascina Oremo. Il Tripode Olimpico troverà poi la sua dimora, proprio all’interno di Cascina Oremo ed è lì che la sua fiamma verrà accesa il 15 aprile”.