Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, anche a Biella studenti in piazza, FOTO e VIDEO

Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, anche a Biella studenti in piazza

Come in tante altre città, Comuni, scuole, anche a Biella oggi martedì 21 marzo gli studenti a Biella sono scesi in piazza per ricordare le vittime della mafia.

Il ritrovo è stato alle 10 ai Giardini Alpini d'Italia, dove allievi dei comprensivi Biella 1, Biella 2, e Biella 3, assieme ai ragazzi delle scuole superiori, hanno letto pensieri, riflessioni, poesie, dedicato disegni e letto i nomi dei 123 minorenni morti per mano della mafia. In tutto quasi 300, circa 12 classi, accompagnati dagli insegnanti.

La giornata è stato il momento finale di un progetto nato nell'ambito di Muse alla Lavagna della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. A organizzarla è stato il gruppo No Mafie Biella.