Fedora cerca una risorsa a tempo indeterminato

È in corso la selezione pubblica per l’inserimento di una risorsa a tempo indeterminato presso Fedora, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Si ricerca un profilo professionale amministrativo-contabile che si occuperà, tra le varie mansioni, di gestione dei rapporti con clienti e fornitori, attività di fatturazione e segreteria organizzativa presso la sede di Vercelli.

Tra i requisiti è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza della lingua inglese, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno. La selezione consisterà in una valutazione dei titoli di studio e di servizio e in una prova orale, che verranno effettuate da una commissione esaminatrice: il colloquio, in particolare, sarà finalizzato ad accertare conoscenze, capacità tecniche e soft skills inerenti alla posizione ricercata, anche mediante la simulazione di casi reali di lavoro.

Al termine delle prove orali verrà stilata una graduatoria di merito: il candidato vincitore verrà assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato e orario di lavoro pari a trentasei ore settimanali (part-time); il trattamento giuridico ed economico è quello del livello III del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi di Confcommercio. Le candidature vanno presentate entro mercoledì 5 aprile esclusivamente via PEC, inviando all’indirizzo aziendaspecialefedora@pec.it apposita domanda di ammissione, firmata e completa di tutti gli allegati richiesti nell’avviso di selezione, disponibile, unitamente alla modulistica, sul sito www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni sulla selezione pubblica possono essere richieste all’Azienda Speciale Fedora (fedora@pno.camcom.it).