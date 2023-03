Anche in Valle Cervo la giornata in ricordo delle vittime di mafia

Le classi terze della scuola media di Andorno Micca il 21 marzo hanno celebrato la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia con un ambizioso progetto molto articolato.

In classe nelle settimane precedenti gli allievi con i loro insegnanti hanno letto dei testi sull'argomento, approfondito la conoscenza di alcune figure vittime della mafia e visto "I cento passi", film che ricorda la vita di Peppino Impastato. Martedì è stata inaugurata, alla presenza del Prefetto, dei rappresentanti dell'ufficio scolastico e della dirigente dell'istituto comprensivo, la porta per costruire un futuro di legalità sulla quale è stata dipinta l'immagine del giudice Paolo Borsellino.

I ragazzi hanno poi percorso le vie del paese soffermandosi in alcuni luoghi (tra i quali la biblioteca, la Comunità montana, l'Oratorio e la caserma dei Carabinieri) per leggere brani e pensieri selezionati insieme ai professori Graziella Acquadro e Giorgio Aprile, l'accompagnamento musicale ha contribuito a stimolare le loro riflessioni. Al rientro a scuola, sulla cancellata, hanno appeso dei cartelloni per riportare questi pensieri in modo da renderli visibili a tutti gli scolari e i passanti.