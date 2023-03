Gli atleti Bi Roller conquistano 4 titoli di Campione Regionale e la qualifica ai Campionati Italiani

Domenica 19 marzo si sono svolti a Torino i Campionati Regionali Strada alla pista della Colletta a Torino che ha visto protagonisti con brillanti risultati gli atleti di ASD Bi Roller Pattinaggio Biella di tutte le categorie, dai Giovanissimi ai Senior. Alla mattina hanno corso i più piccolini Giovanissimi ed Esordienti supportati dalle allenatrici Elisa Montangero e Martina Loss Robin e al pomeriggio dai R12 ai Senior, accompagnati dal coach Federica Ugliengo.

Tutti hanno gareggiato molto bene, ottenendo ottimi risultati che hanno consentito a Bi Roller di conquistare la 3° posizione in classifica di società. Gli atleti GE erano alla prima esperienza di gara si sono messi in gioco in 3 tipi di competizione. Ecco i risultati: Alex Botezatu, categoria Giovanissimi, ha raggiunto la 7° nella 50 mt in corsia, 6° nella 100 mt sprint, ha sfiorato il podio arrivando alla 4° posizione nella 600 mt e quindi la 6° posizione in combinata; Stefano Minichiello, categoria Esordienti è arrivato 11° nella 50 mt in corsia, 10° nei 200 mt, 9° nella 1000 mt, conquistando la 10° posizione nella combinata; Cristian Crovella, categoria Esordienti, ha conquistato la 15° nella 50 mt in corsia, 15° 200 mt, 14° nella 1000 mt e una complessiva 15° posizione nella combinata; infine Valentina Mascolo, unica ragazza del gruppo dei piccoli, categoria Esordienti, è arrivata 19° nei 50 mt in corsia, 14° nei 200 mt, 13° nella 1000 mt arrivando a raggiungere la 13° posizione nella combinata.

Al pomeriggio hanno corso gli atleti delle categorie maggiori che si sono messi in gioco in 2 gare, una sprint e una lunga a punti e, alcuni di loro nella staffetta team sprint. Partendo dagli atleti delle categorie Ragazzi, Matilde Granitzio, alla sua prima gara ha conquistato la 9° posizione nella 300 mt e la 9° nella 3000 mt a punti; Andrea Mazzola ha corso molto bene conquistando la 2° posizione nella 300 mt e la 2° nella 3000 mt a punti, raccogliendo 8 punti e aggiudicandosi il titolo di vice-campione regionale. Per quanto riguarda le categorie Allievi, hanno gareggiato 4 atleti di Bi Roller.

Emma Valli ha conquistato la 7° posizione nel giro e la 6° nella 5000 mt a punti; Camilla Siletti, alla sua seconda gara, è arrivata 9° nel giro e 7° nella 5000 mt a punti. Per i maschi, Annibale Sangiorgi ha conquistato la 1° posizione nel giro e la 2° nella 5000 mt a punti raccogliendo 19 punti e aggiudicandosi il gagliardetto di Campione Regionale; Michele Rocchetti è arrivato 3° nel giro e 1° nella 5000 mt a punti raccogliendo 22 punti e aggiudicandosi il gagliardetto di Campione Regionale. Il team Rocchetti e Sangiorgi ha conquistato la 1° posizione anche nella gara di staffetta nella Team Sprint. Salendo di categoria, ecco i risultati delle atlete Junior Femmine: Dora Ferretto ha conquistato la 1° posizione nel giro sprint e la 2° nella 5000 mt a punti con 12 punti, aggiudicandosi il gagliardetto di Campionessa Regionale; Susanna Rocchetti ha conquistato la 2° posizione nel giro sprint e la 1° nella 5000 mt a punti con 17 punti, anche lei conquistando il gagliardetto di Campionessa Regionale.

Il Team Ferretto e Rocchetti ha conquistato la 2° posizione nella staffetta Team Sprint. Il più grande di categoria, Saverio Valli, categoria Senior ha conquistato la 6° posizione nel giro sprint e la 7° nella 5000 mt a punti. All’appello mancava un altro atleta Bi Roller Achille Sangiorgi, categoria Junior, che non ha partecipato ai Campionati Regionali in quanto all’estero per studio. Riassumendo, 4 atleti Bi Roller si sono aggiudicati il titolo di Campioni Regionali: gli Allievi Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi e le Junior Dora Ferretto e Susanna Rocchetti. Andrea Mazzola, Michele Rocchetti, Annibale Sangiorgi, Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Saverio Valli grazie ai risultati raggiunti si sono aggiudicati la partecipazione ai Campionati Italiani Strada. Come sempre Bi Roller ringrazia gli sponsor Acqua Lauretana e Sellmat che con i loro prodotti ci ristorano in gara.