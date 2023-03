Masserano, dopo 3 mandati lascia il sindaco Sergio Fantone: al suo posto si candida Andrea Mazzone

Riceviamo e pubblichiamo:

“Mi chiamo Andrea Mazzone, ho 37 anni e vivo a Masserano in frazione Mombello da circa 30 anni. Mi sono laureato all’Università degli studi di Pavia nella facoltà di medicina e chirurgia e ho lavorato per molti anni a Vercelli al Centro di riabilitazione visiva in convenzione con l'ASl, occupandomi di integrazione sociale e riabilitazione visiva nei soggetti ipovedenti, oggi collaboro con varie associazioni tra cui A.P.R.I e il centro Italiano Lions raccolta occhiali usati, infine lavoro in uno studio oculistico privato a Biella.

Il tempismo nella vita e nel lavoro è fondamentale, ora penso sia arrivato il momento di mettermi a disposizione della mia comunità. Ho deciso di candidarmi a Sindaco perchè amo il mio paese. La mia squadra è composta da molti giovani, tutti pieni di entusiasmo, energia e freschezza che condividono con me la passione e la voglia di lavorare per il bene del nostro paese e da alcuni “veterani”che hanno maturato grande esperienza nelle tre legislature con Fantone. Sostituire Sergio non sarà facile sia come Sindaco che come uomo: per Masserano ha fatto molto senza mai sottrarsi alle sue responsabilità con umiltà e disponibilità, mettendosi sempre a disposizione dei Masseranesi in qualsiasi momento, Masseranesi che l’hanno riconosciuto rieleggendolo per tre mandati a larga maggioranza.

Ho fatto parte della sua squadra nell’ultima legislatura ed ho imparato quanto sia difficile amministrare un paese oggi, le continue innovazioni normative e i crescenti limiti imposti dalla gestione delle finanze pubbliche mettono a dura prova le capacità di chiunque, Il programma ideale di un’amministrazione si scontra con una realtà che deve fare i conti con le risorse sempre scarse, con meccanismi amministrativi complessi ma necessari che vanno conosciuti prima che giudicati. Il “detto, fatto”, nella pubblica amministrazione non esiste. Chi lo promette o è incosciente o è sleale. Ho imparato che il lavoro di squadra tra amministratori, tecnici e cittadini è l’unica modalità di gestione che paga nei risultati e che fa di un governo del Comune un buon governo.

Con questa consapevolezza abbiamo pensato ad un programma elettorale basato su: turismo, famiglie, scuole e rilancio del territorio. Perché Masserano è un paese in cui i giovani, le famiglie e gli anziani possono vivere lontano dallo smog delle città immersi nel verde e nella tranquillità, rappresenta la possibilità di scegliere dove vivere in base alle proprie esigenze e ai propri desideri, senza per questo rinunciare al proprio lavoro e alla propria carriera grazie alla fibra ultraveloce che viaggia a 1000 mega per lavorare in smart working.

Spero che i cittadini di Masserano possano darmi, e darci, modo di entrare nelle loro case per conoscerci meglio, per permetterci di carpire le loro esigenze, per condividere un progetto comune. Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo, vi chiedo quindi di fare questo passo insieme a noi per il nostro paese. La mia squadra ed io ci impegneremo con tutte le nostre forze nella consapevolezza che per amministrare un paese occorre competenza, responsabilità e tanta umiltà. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che decideranno di riporre in noi, attraverso il voto, la fiducia”.