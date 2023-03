“Il Filo Nascosto”: insegnanti delle elementari a lezione al Museo del Territorio, FOTO

I destinatari del laboratorio sono stati docenti della scuola primaria in rappresentanza di tutti gli istituti comprensivi di Biella. La formatrice, la prof.ssa Giulia Chiaberge, ha accompagnato i corsisti attraverso un percorso didattico che, mediante l’utilizzo di tessuti e materiali, si proponeva il fine di illustrare in maniera semplice ed efficace la sostenibilità della filiera tessile biellese, dando ampio spazio alla creatività e alla manualità.

Per il suo alto impatto territoriale e formativo e per i notevoli risvolti didattici, in relazione alle tematiche riguardanti l’educazione civica e l’Agenda 2030, il “Filo Nascosto” è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale come meritevole per rappresentare il territorio biellese al Festival dell’Economia, che si terrà il 3 giugno 2023 a Torino.