A Sandigliano inaugurato "Beviamo Point", FOTO

È stata inaugurata sabato 11 marzo, presso Piazza San Giuseppe Cottolengo a Sandigliano, il nuovo "Beviamo Point", impianto di distribuzione al pubblico di acqua potabile microfiltrata sia liscia che gassata.

Il comune ha voluto dedicare la struttura, attraverso delle grafiche che rivestono la fontana, a Leonardo da Vinci. Questo proprio perché lui stesso, attraverso i suoi numerosi studi, ha contribuito all’invenzione di vere e proprie macchine idrauliche riuscendo così a sfruttare tutte le potenzialità dell’acqua.

Questo "Beviamo Point" ha preso così il nome di “Fonte di vita - Erogazione acqua pubblica di qualità”. Ad occuparsene sarà la ditta Mendizza di Ponderano, già gestore di una ventina di impianti simili in provincia di Biella e Vercelli. La struttura consentirà l'approvvigionamento " alla spina" di acqua sempre aperto 24 ore su 24.

Entrambe le acque sono erogabili sia con tessera sia con pagamento a monete. Per l’acquisto della chiavetta ci si potrà rivolgere a due tabaccherie site in Sandigliano: Fraire Mauro (Via Gramsci, 39) e Tabaccheria Frassa' (Via Gramsci, 89).

Il costo delle tessere è di 8 € e verrano vendute vuote, prive di credito all’interno.