Al Caffè del Benessere "Le questioni aperte per le cure a fine vita"

Si è svolto giovedì 16 marzo al salone della Cooperativa del Favaro il Caffè del Benessere sul tema "Le questioni aperte per le cure a fine vita", con relatore il dottor Carlo Peruselli, Medico Cure Palliative.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del dicembre 2017 che contiene “norme in materia di consenso informato a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona" e stabilisce che "nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

Successivamente altri fatti salienti sul tema. La pronuncia della Corte Costituzionale Italiana secondo cui è lecito il suicidio in casi come quello del dj Fabo e l'aiuto al suicidio in quel caso non è punibile. Ed il "referendum sull'eutanasia" per il quale furono raccolte oltre 1,2 milioni di firme, referendumdichiarato inammissibile dalla stessa Corte Costituzionale nel febbraio 2022.