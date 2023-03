Ospedale, Colori ed emozioni protagoniste della Mostra fotografico-pittorica a cura di A.I.A.S.

Nei giorni scorsi è stata inaugurata nell’Atrio dell’Ospedale di Biella la Mostra “VEDERSI A COLORI” realizzata dai ragazzi dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) Sezione di Biella e del Biellese.

Dare spazio al mondo delle associazioni offre all’ASL di Biella l’opportunità di avvicinare pazienti, familiari ed operatori a realtà e tematiche che meritano di essere valorizzate e condivise, contribuendo ad alimentare la cultura della solidarietà e della collaborazione. La mostra messa a disposizione da AIAS ravviva lo spazio espositivo, trasmettendo gioia di vivere e tenerezza con immagini spontanee e coinvolgenti, rendendo più accoglienti gli ambienti per coloro che frequentano la struttura ospedaliera. L’allestimento è il risultato di un progetto che ha alla base l’idea di unire l’arte-terapia alla fotografia, utilizzando come mezzo di facilitazione le foto in bianco e nero: immagini scattate dai ragazzi e con i ragazzi, rielaborate e rese a colori da loro stessi mediante tecniche miste: tempere, acrilici, pennarelli, foglia oro, ecc.

La fotografia aiuta a connettere il mondo interiore con il mondo esteriore stimolando l’immaginazione e incoraggiando la presa di coscienza di sé e della realtà circostante. L’immagine diventa così mezzo di scoperta e consapevolezza sia per chi guarda attraverso la fotocamera, sia per il soggetto fotografato, durante il momento dello scatto come nel momento del riconoscimento nell’immagine stampata. L’allestimento rimarrà in esposizione fino al 6 Aprile p.v. ed è liberamente visitabile durante l’apertura diurna dell’Ospedale.

Dal 1986 A.I.A.S. è presente sul territorio biellese con proposte e progetti che coinvolgono ragazzi diversamente abili e le loro famiglie. Le attività si svolgono principalmente nella sede, una villetta nel cuore di Gaglianico, in via San Pietro 12, con un ampio spazio esterno ed un piccolo orto, utili per ritornare al contatto con la natura. L’atmosfera familiare e un ambiente protetto e sereno. I ragazzi sono parte attiva, spronati da operatori a condividere la propria unicità.

Il progetto “Vedersi a colori” e la relativa mostra sono nati dal confronto di alcuni volontari appassionati di fotografia con gli operatori della sezione biellese dell’A.I.A.S durante gli incontri di Arte-terapia, che consentono ai ragazzi di trascorrere del tempo di trascorrere del tempo in un contesto tranquillo nel quale esprimersi e condividere le proprie emozioni.

Durante i diversi incontri si è notata la propensione al mezzo artistico dei ragazzi e la voglia non solo di seguire le indicazioni dei vari esercizi, ma anche la necessità e la creatività nell’andare fuori dagli schemi, mostrandoci il loro punto di vista. I ragazzi, oltre a sperimentare il processo fotografico, hanno avuto la possibilità di rielaborare le immagini seguiti dall’Arteterapista, Sophie Bourkab, dipingendo e ponendo l’attenzione su particolari per loro importanti, rendendoci quindi partecipi del loro mondo attraverso il colore. Per informazioni: A.I.A.S. Via San Pietro 12 - 13883 Gaglianico BI - aiasbi@libero.it - 015 2543958