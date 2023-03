Oggi lunedì 20 marzo, la ruota panoramica che aveva trovato spazio in piazza Martiri a Biella e che non appena era arrivata aveva alimentato non poche polemiche (leggi qui una lettrice, Ruota panoramica Moscarola sulle polemiche, A Biella come nelle grandi città) lascia la città.

Il taglio del nastro era stato fatto per mano del sindaco Claudio Corradino il 9 febbraio e le ultime corse sono state fatte ieri, domenica 18 marzo.