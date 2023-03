Borriana, dal 28 marzo il nuovo mercato del martedì

Da martedì 28 marzo in Piazza Giuseppe Mazzini a Borriana ci sarà il nuovo mercato settimanale di generi alimentari.

Il mercato, in forma sperimentale per un massimo di 12 mesi, ci sarà ogni martedì dalle 8 alle 13:30 e sarà composto da 4 banchi come spiega il Sindaco Francesca Guerriero: “Abbiamo istituito questo mercato di generi alimentari per fronteggiare le esigenze della cittadinanza dopo le chiusura dell'unico negozio del paese a fine 2022. Avrà un numero massimo di 4 banchi per poterlo gestire in forma sperimentale”.

L'istituzione del nuovo mercato è stata decisa dalla Giunta Comunale lo scorso 17 febbraio, anticipando l'interrogazione della minoranza di Fratelli d’Italia che, il 24 febbraio, chiedeva, in tema di “commercio alimentare”, i motivi di chiusura del negozio a fine 2022, e le proposte di intervento sul breve e lungo periodo per trovare una soluzione positiva per il cittadino.

Questa la premessa con cui Fratelli d'Italia ha argomentato la sua richiesta: “Dopo la chiusura dell'unico negozio del paese, per il cittadino acquistare anche solo un pacco di pasta diventa un’impresa. A “farne le spese” sono coloro che hanno difficoltà a spostarsi, come gli anziani e i disabili, ma anche tante famiglie. Tecnicamente è la “desertificazione commerciale” ovvero la scomparsa di un vero e proprio servizio indispensabile ai cittadini tanto più nel settore alimentare.”.