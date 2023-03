Amianto, a Città Studi torna il corso di controllo e coordinamento attività manutentive

Amianto, asbesto, Eternit: comunque lo si voglia chiamare, questo controverso materiale rappresenta al giorno d’oggi uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica.

Numerosi studi scientifici hanno purtroppo evidenziato una correlazione fra questo materiale e una serie di malattie dell’apparato respiratorio. Nel 1992 veniva resa illegale la produzione, lavorazione e vendita di amianto sul territorio italiano, la cui diffusione rimaneva tuttavia estremamente ampia: si dava così il via al processo di bonificazione, finalizzato alla rimozione dell’asbesto da abitazioni e aziende, unita all’attuazione di numerose norme di sicurezza volte a proteggere gli individui. La gestione del rischio dovuta alla presenza di manufatti con amianto negli edifici, per essere efficace, deve essere effettuata da figure tecniche competenti.

Per tale motivo la formazione degli stessi è prevista dalla Regione Piemonte attraverso la DGR 13-4341 del 12/12/2016 - Attuazione del Piano Regionale Amianto che stabile i requisiti dei programmi formativi. Città Studi Biella, da sempre attenta alla salute e sicurezza dei cittadini del territorio, vuole dare il proprio personale contributo alla conoscenza di questa problematica.

Grazie alla convenzione con ASL Biella (SPreSAL-Dipartimento di Prevenzione), Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella e Ordine dei Periti Industriali delle province di Biella e di Vercelli e alla collaborazione con Ordine degli ingegneri della provincia di Biella a breve verrà avviato un percorso formativo specifico per approfondire questa problematica. Dopo il successo della prima edizione, nel mese di aprile, Città Studi avvierà la seconda edizione del Corso di formazione per Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo. Un corso unico nel suo genere e uno dei pochi ad essere attivati in Piemonte.

Il percorso, della durata di 24 ore più 6 ore di esame finale, è rivolto a privati o ad aziende che vogliano specializzare i propri dipendenti. L’intento è di formare un responsabile che abbia compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possano interessare i materiali contenenti amianto e redigere i piani di manutenzione e controllo. I responsabili avranno il compito di svolgere le attività di localizzazione, valutazione del rischio dovuto a MCA (materiali contenenti amianto) friabili o compatti e redazione dei piani di manutenzione e controllo, nell'ambito della normativa di riferimento.

Interessante sarà la parte pratica del percorso formativo che prevede la simulazione di identificazione ed analisi del materiale contenente amianto friabile o compatto con attrezzature e DPI specifici in modo tale da poter predisporre un programma di controllo e manutenzione dello stesso.

“La figura del responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto sta assumendo,- sostiene Matteo Tumelero, Referente Ufficio Formazione Sicurezza di Città Studi- sempre maggiore importanza a seguito della maggior percezione del rischio che si è diffusa anche tra i cittadini. La gestione di tale rischio, per essere efficace, deve essere effettuata da figure tecniche competenti. Nella passata edizione del corso le lezioni sono state affrontate tenendo conto delle esperienze dei singoli iscritti, rendendo la fase di apprendimento interattiva. Tale modalità di svolgimento delle lezioni è stata particolarmente apprezzata poiché ha permesso il coinvolgimento di tutti i presenti”. Una visione più a largo raggio è quella di Alfonso Ficarra, titolare Sita Academy, in merito al delicato tema della sicurezza.

“Con Città Studi Biella siamo riusciti a creare una forte sinergia che ci porta a collaborare ormai da alcuni anni e devo constatare che pur arrivando da una realtà veneta, totalmente differente, in cui l’importanza della sicurezza sul lavoro fa parte del nostro quotidiano, qua nel Biellese abbiamo trovato un terreno molto fertile. Se inizialmente abbiamo riscontrato parecchie difficoltà a far passare l’importanza di determinati concetti oggi invece le richieste vengono di default e ho una maggiore percezione che ci sia più cultura su un tema così importante”.

Al termine del percorso la figura formata sarà in grado di analizzare, controllare e coordinare le attività manutentive attraverso un piano di controllo e manutenzione. E verrà rilasciato un attestato con abilitazione professionale ai partecipanti. Il corso è approvato dalla Regione Piemonte e accreditato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella e Ordine dei Periti Industriali delle province di Biella e di Vercelli. Sono aperte le iscrizioni, per chi fosse interessato a partecipare al corso potrà contattare Città Studi Biella al numero 015 855.11.11/22, oppure inviare una mail a formazione.sicurezza@cittastudi.org. Per maggiori informazioni è possibile consultate il sito: www.cittastudi.org