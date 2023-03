Riapre il laghetto per la pesca sportiva a Candelo. Ne dà notizia il sindaco Paolo Gelone: “Un elemento importante per animare la nostra comunità e per valorizzare il paese e il territorio. Un augurio speciale alla nuova gestione, selezionata a seguito di un bando pubblico. Invito anche i Candelesi a scoprire il laghetto, per pescare o anche solo durante una passeggiata verso il verde della Baraggia”.