Poker Biellese, Ticino risponde: è lotta serata per il 1° posto. Pari nei derby in Seconda

Prosegue il duello a distanza tra la Biellese e l’RG Ticino. I lanieri calano il poker con il Borgaro, i diretti avversari rispondono con un secco 2-0 al Briga: entrambe le squadre restano a 51 punti in testa al girone di Eccellenza. Il Città di Cossato raccoglie un punto sull’ostico terreno della Pro Eureka.

In Promozione brutte sconfitte esterne per Ceversama e Vigliano mentre il Fulgor Valdengo strappa il massimo della posta in palio superando 3 a 2 lo Sparta Novara. 2-2 per la Chiavazzese nell’anticipo di giornata. In Prima Categoria, Valdilana Biogliese tiene in alto l’onore delle formazioni biellesi grazie al rotondo successo (3-0) sulla Pro Roasio. Ko di misura, invece, per Valle Cervo Andorno e Ponderano. Infine, in Seconda, pari e gol nei derby tra Gaglianico-La Cervo e Valle Elvo-Torri Biellesi.