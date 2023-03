La SPB Ilario Ormezzano Sai vince ancora, 3 a 0 a Verbania

Partita gestita molto bene dalla SPB Ilario Ormezzano Sai, un 3 a 0 che dà fiducia e punti per i playoff. La gara è partita molto bene, soprattutto in battuta e ricezione, e il primo set si è concluso sul 25 a 13. Il secondo è stato più combattuto, i biellesi hanno dovuto recuperare uno svantaggio di quattro punti, chiudendo poi sul 25 a 20. L’ultimo parziale è stato vinto controllando dall'inizio alla fine, con un risultato finale di 25 a 18.

“Siamo contenti del risultato - dice lo schiacciatore Filippo Ricino -. Era importante portare a casa tre punti in un campo difficile come quello di Verbania. Manteniamo il controllo della prima posizione, cercando di continuare a vincere ogni sabato. La prossima settimana saremo in casa al Palapajetta, per il derby contro Santhià. Aspettiamo tanto pubblico, che ci spinga verso un’altra vittoria.”

Pallavolo Altiora - SPB Ilario Ormezzano Sai 0-3

Parziali: 13-25; 20-25; 18-25.

Tabellino: Brusasca 0, Cravera 11, Debenedetti 7, Frison D. 11, Frison E. 3, Marchiodi 5, Ricino 3, Scardellato 15, Sganzetta 0, Ujkaj 4. Libero Vicario. NE: Gallo.