Il Bonprix TeamVolley inizia a dare i numeri, a Chier arriva la 4° vittoria di fila

Il Bonprix TeamVolley inizia a dare i numeri. 4, le vittorie consecutive di cui 5 nelle ultime 6 partite. 8, la posizione nel campionato di serie B2, dopo la fantastica rimonta del 2023. 21-14-11, i parziali con cui le lessonesi hanno limitato le giovani della Fenera Chieri, nello scontro diretto vinto con un secco 3-0 sulle colline torinesi. La posta in palio era delicata, ma non c’è stata storia: le bianco-blu proseguono nel loro ottimo momento di forma aggiungendo un altro mattone alla salvezza.

«Molto bene sotto tanti aspetti – afferma coach Fabrizio Preziosa -. Si tratta di una vittoria in trasferta pesante, contro una diretta concorrente in classifica, che alla vigilia era una posizione sopra di noi. Ci eravamo posti come obiettivo proprio quello di andare a prenderle, quale situazione migliore per farlo se non lo scontro diretto? Lo abbiamo fatto a punteggio pieno, a casa loro, con parziali eloquenti. 21-14-11 sono numeri talmente netti che qualsiasi commento mi sembra superfluo. Un risultato davvero importante e pesante. Siamo contenti non solo di aver superato in classifica Chieri, ma (grazie alla sconfitta di Savigliano a Cuneo) di gradini ne abbiamo scalati due, occupando l’ottavo posto in graduatoria. In assoluto il punto più alto di tutto il campionato fino ad oggi: siamo partiti praticamente dall’ultima posizione e stiamo piano piano risalendo, e averlo fatto con una prestazione così netta ci fa sicuramente felici. Dall’altro lato della medaglia, non possiamo festeggiare più di tanto, perché comunque rimane tutto in bilico, considerando la vittoria di Casale a Certosa. Ci ritroviamo con quattro squadre raccolte in soli due punti. Si delinea un mini-campionato da giocare fino alla fine, con queste quattro formazioni (TeamVolley, Casale, Savigliano e Chieri) quasi allineate. Sarà una guerra tecnica e di nervi molto interessante da seguire. Cecheremo di essere bravi, di tenere duro: aver conquistato l’ottavo posto è stato difficile, ma lo sarà altrettanto riuscire a mantenerlo; di conseguenza bisognerà rimanere con i piedi ben piantati per terra, consapevoli che il lavoro fatto fino adesso è stato buono, ma non ci ha ancora portato a niente».

Lo sguardo è già puntato sul prossimo obiettivo. La preda questa volta è grossa, perché al Palasport sta per arrivare una delle big del campionato. «Quello che faremo d’ora in poi sarà decisivo – aggiunge il tecnico della Bonprix - già sabato ci aspetta una partita molto ardua, perché a Lessona arriva Pavia, decisamente non l’avversario più agevole da affrontare. Saranno affamati di punti, perché si stanno giocando i primi posti del campionato con Lingotto e Vigevano. Se dovessero far rientrare anche Issa Novara, oltre che affamati saranno arrabbiati. Sarà di certo un compito difficile, ma noi continuiamo a lavorare partita per partita, cercando di cogliere la prestazione migliore possibile e il punteggio più alto. Con una classifica così corta non possiamo fare diversamente, di sicuro non possiamo essere appagati perché la pratica non è risolta. Nel frattempo ci godiamo questa vittoria, frutto di tanto lavoro e di una rimonta importante, sempre consci del fatto che c’è ancora tanto da fare. Ci rimbocchiamo le maniche in palestra, dopo aver festeggiato: è stata una settimana tosta, intensa e tesa per preparare questa partita difficile, il nostro operato l’ha resa agevole ma dovremo ripartire riposati e con le batterie cariche per un’altra battaglia».

CLUB 76 FENERA CHIERI – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3 (21-25/14-25/11-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 8, Diego 9, Cimma (L), Valsecchi ne, Peruzzo 2, Biasin B. ne, Boglio, Filippini 10, Biasin C. ne, Riccardi ne, Levis 5, Zatta, Spinello (L), Galliano 12. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.