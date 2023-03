Va in caserma a firmare ma aveva mezzo etto di droga in tasca. E così scattano le manette (foto di repertorio)

A raccontarla sembra una scena da film comico, invece è una vicenda di cronaca successa alcuni giorni fa a Nichelino.

Un 50enne era stato fermato con l'accusa di spaccio ma aveva evitato l'arresto, con il giudice che aveva deciso per il semplice obbligo di firma. A inizio settimana, quando si è recato nella caserma dei carabinieri per andare a firmare il registro, è stato fermato per un controllo. I militari dell'Arma hanno sentito un forte odore di hashish, scoprendo subito che l'uomo era entrato tenendosi nelle tasche dei pantaloni un involucro con mezzo etto di hashish.

Risultato: non è più uscito dalla caserma e per lui sono scattate le manette, anche se il giorno seguente è stato poi messo agli arresti domiciliari.