Auto si ribalta in Superstrada, ferita una giovane di 25 anni

Avrebbe riportato un forte dolore alla mano la giovane di 25 anni rimasta ferita nell’incidente autonomo, avvenuto ieri sera, in Superstrada, all’altezza dello svincolo di Vigliano Biellese.

La conducente, residente a Cossato, è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni di salute.

Stando alle prime ricostruzioni, accertate dai Carabinieri, la ragazza si è ribaltata dopo aver perso il controllo del mezzo per cause da stabilire. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.