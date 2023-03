L’appello di Anffas Biellese: “Un uovo di cioccolato per sostenere la nostra attività”

“Un uovo di cioccolato per sostenere la nostra attività. Grazie a chi vorrà aiutarci”. E’ questo l’appello di Maria Teresa Rizza, presidente di Anffas Biellese, che promuove la vendita del dolce legato alle prossime feste pasquali.

“Si possono prendere nella nostra sede a Gaglianico oppure nel banchetto del venerdì, al mercato, quando vendiamo i nostri prodotti agricoli - spiega ancora Rizza -. Le uova non sono di nostra produzione. Le acquistiamo, per rivenderle. E’ uno dei tanti modi per finanziare i nostri progetti legati al Centro diurno e non solo. Ogni uovo costa 8 euro. Ne abbiamo già fatti fuori un po’. Dobbiamo però riuscire a toccare quota cento… Chi ci vuole aiutare, può venire a trovarci in sede e/o prenotare il proprio uovo pasquale di cioccolato, contattandomi al numero al 329-5466706. Speriamo di ottenere un buon risultato”.