Da “Su Nuraghe”, auguri con la poesia di Nicola Loi per “Sa festa de sos babbos/ La festa dei babbi”

Per la festa religiosa di San Giuseppe, divenuta la laica consumistica “Festa del papà” o del babbo, arriva al Circolo “Su Nuraghe” di Biella la poesia di Nicola Loi di Ortueri. “Sa festa de sos babbos / La festa dei babbi” , composta da cinque quartine in versi endecasillabi, omaggia la figura paterna che, con l’altra “metà del cielo” completa e illumina l’armonia familiare.

È dedicata a “Bois chi sezis lughe pro sa domo - Voi che siete luce per la casa”, scrive il Poeta, rendendo merito a quei padri che, anche per i figli, sono “bonu-amigu mai mere / buon amico mai padrone”.Auguri a tutti, a prescindere dall’età, “chie in betzesa chie in gioventùde / Chi in vecchiaia chi in giovinezza”: “Augurios a sas persones raras / Auguri alle persone rare”.

Nella traduzione di Grazia Saiu e nella revisione di Roberto Perinu, i versi postati sui social di “Su Nuraghe” verranno inseriti nella vasta antologia di testi contemporanei del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, incontri mensili transoceanici tra il Circolo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Prossimo appuntamento martedì 28 marzo, ore 21:00 (in Italia), ore 17:00 (in Argentina)

Sa festa de sos babbos

Augurios mannos a sos babbos bonos,Chi semper sacrifitzios afrontades.Cun sas bideas e sos bostros donos,Una festa nodìda meritades. Bois chi sezis lughe pro sa domo,Allegria pro fizos e muzere.Cun sos onores totu bos fentomo,Pro chie est bonu-amigu mai mere. Trabagliades cun bona-volontade,Sa fieresa jughides in sinu.E lu faghides cun sa bonidade,Comente ispigas in custu terrinu. Oe est una die de ammentu,Pro chi siat dogni die festa manna.Dogn'unu apat s'animu cuntentu,Ca de beranu semus in sa janna. A chent'annos a totus cun salude,A tie chi oferis su sorrisu in laras.Chie in betzesa chie in gioventùde,Augurios a sas persones raras.

Nigolau Loi, su 19 de martu 2023, die de Santu Zuseppe

La festa dei babbi

Auguri grandi ai padri buoni,Che sempre sacrifici affrontate.Con le idee e i vostri pregi,Una festa sentita meritate. Voi che siete luce per la casa,Gioia per figli e moglie.Con gli onori tutti vi nomino,Per chi è buon amico mai padrone. Lavorate con buona volontà,La fierezza portate in seno.E lo fate con la bontà,Come spighe in questo terreno. Oggi è un giorno di ricordo,Affinché sia ogni giorno festa grande.Ognuno abbia l'animo contento,Perché della primavera siamo sulla soglia. A cent’anni a tutti con salute,A te che offri il sorriso sulle labbra.Chi in vecchiaia chi in giovinezza,Auguri alle persone rare.

Nicola Loi, il 19 marzio 2023, giorno di San Giuseppe