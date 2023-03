Biella, un concerto spirituale per il periodo quaresimale al Monastero Mater Carmeli

Un concerto spirituale per il periodo quaresimale. Questa l’iniziativa proposta dalle Sorelle Carmelitane del Monastero Mater Carmeli, in programma alle 16 di oggi, 19 marzo. Un momento di sosta e meditazione presso la cappella di Casa Speranza (via del Bottegone 9A a Biella Chiavazza), proprio a 30 anni dalla morte del venerabile don Enzo Boschetti. Saranno eseguiti musiche dal 1550 al 1740 da Guido Antoniotti (viola da gamba) e Roberto Marazzato (organo), con testi sul tema della speranza letti da Monica Donini.