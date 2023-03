Medie di Chiavazza, avanti con la nuova mensa. Pronto il progetto esecutivo aggiornato

Era il 1° marzo quando il Ministero aveva dato il via libera affinchè la mensa venisse realizzata nel retro della scuola e non nell'area verde a lato dove i ragazzi svolgono diverse attività (leggi qui Mensa alle medie di Chiavazza). Una decisione assunta a seguito del confronto tra Comune e rappresentanti della scuola e del territorio che con forza si opponevano a non perdere un importante "polmone verde" per la media biellese. E da allora, il Comune va avanti spedito per assegnarne la realizzazione per non perdere i finanziamenti, una cifra che si aggira intorno ai 700 mila euro.

Il 2 marzo il Comune ha dunque comunicato al gruppo di Borgosesia che si occupa della “progettazione definitiva, esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché prestazioni accessorie" che entro il 10 ha fatto pervenire al Comune il progetto aggiornato, e a breve il Comune pubblicherà il bando per assegnare i lavori.