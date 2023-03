Volontari protagonisti a Occhieppo Inferiore a "Puliamo i torrenti", FOTO e VIDEO

Sono una quindicina i volontari della Protezione Civile che nella mattina di oggi sabato 18 marzo si sono trovati alle 8,30 in piazza comunale a Occhieppo Inferiore per aderire all'iniziativa "Puliamo i torrenti" assieme agli amministratori.

L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con il gruppo comunale di Protezione Civile per procedere con la pulizia dai rifiuti dispersi nei boschi intorno al torrente Elvo.

"Siamo un bel gruppo - racconta Ignazia, una delle volontarie - siamo affiatati e tutte le volte per noi è un divertimento".

"Si tratta di un'opera importante per la pulizia ma non solo - spiega la sindaca Monica Mosca - in quanto ci premette di vedere eventuali criticità ed è anche preventiva, dal punto di vista ambientale. Ringrazio tantissimo le famiglie e i tanti bambini che hanno partecipato all'iniziativa".

A curare l'evento è stato l'assessore all'Ambiente Marco Baietto.