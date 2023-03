Biella Corse, esordio positivo per Stefano Bruno-Franco

Apertura di stagione positiva per il navigatore Biella Corse Stefano Bruno-Franco che lo scorso week end ha gareggiato, a fianco del pilota Samuele Santero su di una Suzuki Swift Sport Hybrid (gruppo RC5N, classe RA5H), al 46° Rally Il Ciocco, in Garfagnana (LU), prima prova del Campionato Italiano Rally 2023.

“Per essere stata la nostra prima gara” ha commentato al termine il navigatore “Il Ciocco è andato bene. Non avevamo infatti mai corso insieme e la macchina è arrivata nuova nuova giusto prima dello “shakedown” … e quindi con tutta una serie di regolazioni da fare e cose da mettere a posto. Prima della gara l’abbiamo pilotata su di un percorso sporco e bagnato per cui ci abbiamo un po’ “preso la mano” solo a rally iniziato. Poi, cambiando ancora un po’ di cose, siamo andati in crescendo, anche se, in questa occasione, non guardavamo il risultato finale”.

Santero e Bruno-Franco hanno chiuso sesti di classe, dodicesimi di gruppo e al 57° posto nella classifica assoluta di gara. Si sono inoltre piazzati al 15° posto fra gli Under 25 (“il mio pilota ha solo vent’anni e ha finora fatto tre, quattro gare” ricorda Bruno-Franco) e al nono nella classifica della Suzuki Rally Cup.

“Ora andremo a correre al Alba, che è in programma a metà aprile” conclude sorridendo Bruno-Franco. “Per Samuele è la “gara di casa” e quindi lui cercherà di ben figurare e io ... di non farlo esagerare!”.

Rally Vigneti Monferrini. Ci saranno anche due navigatori Biella Corse al via della sesta edizione del Rally Vigneti Monferrini in programma oggi e domani, sabato 18 e domenica 19 marzo, con partenza e arrivo a Canelli (provincia di Asti).

Luca Pieri affiancherà il pilota Paolo Pastrone sulla Renault Clio (gruppo RC4N, classe A7) numero 38; mentre Veronica Gaioni navigherà il pilota Roberto Filisetti sulla Citroen Saxo (gruppo RC4N, classe A6) numero 50.

La gara, organizzata dalla VM Motor Team di Valenza (AL) si correrà su di un percorso articolato su tre passaggi cadauno sui tracciati "Canelli" (di 7,50 chilometri), "San Marzano Oliveto" (di 5,10 chilometri) e "Asti Secco Arione" (di 7,20 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 137,40 chilometri, di cui 59,40 di prove speciali.