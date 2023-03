Giornata Mondiale del Riciclo, Pichetto: "Italia leader economia circolare, manterremo primato"

“L’Italia è leader in Europa nell’economia circolare e intendiamo mantenere questo primato. Stiamo lavorando in sede comunitaria a difesa di un modello vincente nazionale, che altri Paesi vorrebbero invece mettere in discussione”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, in occasione della Giornata mondiale del riciclo.

“In quasi tutte le frazioni di imballaggio – aggiunge Pichetto – l’Italia già oggi supera ampiamente i target europei, segno di un impegno costante di un sistema che non smette di investire nella sostenibilità, ottenendo risultati lusinghieri. La Strategia nazionale per l’economia circolare e i programmi per la prevenzione e la gestione dei rifiuti ci forniscono quel quadro d’insieme che serve a raggiungere gli obiettivi”.

“In ambito PNRR – ricorda il Ministro - abbiamo dato di recente il via libera a 192 progetti per investimenti faro di economia circolare, che includono sia la realizzazione di nuovi impianti che l’ammodernamento degli esistenti. E’ stato inoltre – prosegue Pichetto – rifinanziato il programma “Mangiaplastica”, che assegna un contributo a fondo perduto per l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie in PET”.