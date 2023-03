“Scoop! Quando i giornalisti fanno notizia”, Schiavi e Giannella in Biblioteca

Anteprima della V edizione di “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni” martedì 21 marzo, alle 17:30 alla Biblioteca Civica di Biella, dove ci sarà "Scoop! Quando i giornalisti fanno notizia”, incontro tra i giornalisti Giangiacomo Schiavi e Salvatore Giannella con l'intervento di Gigi Piana

Giangiacomo Schiavi è stato capocronista e vicedirettore del Corriere della Sera. Oggi cura la rubrica di dialogo con i lettori e nel 2012 ha inaugurato il primo blog delle Buone Notizie del Corriere della Sera. Autore di numerosi libri, un omaggio ai maestri del giornalismo e ai cronisti che hanno documentato la storia d’Italia. Il libro è anche un viaggio nelle parole di un mestiere in rapida evoluzione nell’era dei tweet, di Facebook, Instagram e Tik Tok, delle fake news e della crisi della carta stampata.

Salvatore Giannella giornalista in collaborazione con le riviste Oggi, Sette e Touring, autore di diversi libri e sceneggiatore per la Rai è citato da Schiavi nel capitolo “Andare sul posto” del libro “Scoop!” per una scoperta straordinaria. Giannella, ex direttore di Genius, Europeo, Airone e ideatore di una innovativa start up su Internet con il suo nome, Giannella Channel, scopre per primo il manoscritto nascosto di Leopardi di una delle poesie più iconiche della storia: l’Infinito.

A seguire inaugurazione mostra “Viaggiare per il verso giusto” di Vittorio Giannella, composta dagli scatti dei luoghi che hanno ispirato scrittori e poeti come le Cinqueterre di Eugenio Montale, il Cile di Pablo Neruda e l'Irlanda di Yeats.