Soccorso Alpino, oggi interventi a Caprile e presso il Monte Marguareis

La giornata di oggi si è caratterizzata per due incidenti gravi accaduti in montagna. Il primo presso la falesia di arrampicata sportiva di Caprie (To) dove una donna è precipitata a terra da un'altezza di oltre 20 metri, intorno alle 10.45 del mattino. L'intervento è stato gestito congiuntamente dal Servizio Regionale di Elisoccorso e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con una squadra a terra che ha prontamente raggiunto la zona. Grazie alla collaborazione tra squadra ed equipe, la donna è stata stabilizzata, imbarellata e recuperata a bordo dell'elicottero per essere ricoverata in ospedale con un codice rosso.

Il secondo incidente è avvenuto presso il Monte Marguareis, tra Valle Pesio e Val Tanaro (Cn) dove 3 scialpinisti sono precipitati in discesa lungo il Canale dei Torinesi, poco prima delle 15. Anche in questo caso le operazioni sono state gestite congiuntamente dal Servizio Regionale di Elisoccorso e dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con l'invio sul luogo dell'incidente dell'elicottero che aveva caricato a bordo anche il cinofilo senza cane a supporto. L'equipe, sbarcata al verricello con la collaborazione dei tecnici del Soccorso Alpino, ha individuato il paziente più grave, una donna che si trovava in condizioni molto critiche. Ha provveduto con la stabilizzazione, l'imbarellamento e l'imbarco della paziente, lasciando a terra uno dei tecnici alpini con gli altri due feriti. La donna è giunta in ospedale con un codice rosso, in seguito l'eliambulanza ha recuperato gli altri due infortunati, ricoverati con un codice giallo e verde. Le condizioni meteo in zona hanno reso più difficoltose le operazioni.