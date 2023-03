Questa sera, dopo le 22, in superstrada all'altezza dello svincolo di Vigliano, l'ennesimo incidente ha impegnato i soccorsi intervenuti. Al momento non si hanno testimonianze certe sulla dinamica e sulle condizioni degli occupanti del mezzo ribaltato. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo e del tratto stradale mentre la viabilità, risultata scorrevole, è stata regolata dai Carabinieri.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.