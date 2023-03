ITS TAM, open day: l’istituto spalanca le porte di aule e laboratori ai futuri diplomati, FOTO

Mattinata intensa quella di questa mattina sabato 18 marzo all'Its Tam, che spalanca le porte di aule e laboratori ai futuri diplomati.

Grazie alla nuova partnership con l’Associazione Nazionale Commercio Laniero, oltre alle borse di studio messe a disposizione da ACIMIT (Associazione Costruttori Italiani di macchinari per l’industria tessile) è previsto anche un importante riconoscimento che permetterà a uno studente meritevole di essere ospitato in un’azienda europea, per approfondire le proprie conoscenze e affrontare un’esperienza internazionale.

"Oggi qui a Biella presentiamo i 4 corsi tessili - spiega Elena Cecconello per il Tam -. In contemporanea c'è anche l'Open day di Valenza dove presentiamo anche il 5° corso, quello orafo. Dopo i saluti dalla direttrice Silvia Mollia ci sono stati gli interventi delle aziende per la Magnolab, per rimarcare l'importanza della nostra collaborazione con le aziende, dal momento che più del 30% delle nostre ore viene fatto in stage in collaborazione proprio con queste realtà. Seguiranno aggiornamenti specifici dei vari corsi".

Per i corsi di confezione maglieria l'appuntamento è invece al laboratorio di Magnonevolo dove ci saranno dimostrazioni pratiche con i vari macchinari.