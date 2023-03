Cerimonia a “Nuraghe Chervu” con le delegazioni dei Comuni di Nave e di Caino

Venerdì 17 marzo 2023, nella ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Sindaco di Biella Claudio Corradino e il presidente del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” Battista Saiu hanno ricevuto le delegazioni delle Associazioni d’Arma e dell’Amministrazione dei Comuni di Nave e Caino (BS), in visita in città per consegnare la pietra di memoria del Comune di Caino. La lastra di riuso, con inciso il nome del Comune e il numero dei suoi Caduti (14) durante la Prima guerra mondiale andrà ad arricchire il grande selciato in corso d’opera ai piedi di “Nuraghe Chervu”, dedicato alla Brigata “Sassari” e ai Caduti della Grande Guerra di tutti i Comuni italiani. Ad accogliere gli Alpini era presente il Nucleo dell'Associazione Nazionale Brigata “Sassari” di Biella intitolata al capitano Emilio Lussu, con il suo fiduciario Franco Fosci. Con loro, il maresciallo Antonio Diego Piras, recentemente rieletto Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Biella, unitamente ai conterranei: il brigadiere Pietro Tatti, (Vicepresidente) e il maresciallo Sisinnio Muggianu (Consigliere).

Alla consegna della pietra in Municipio è seguita una breve cerimonia presso il “Nuraghe Chervu”, per commemorare il 162° Anniversario dell’Unità d’Italia, «che segna il passaggio ufficiale dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia» - come ha sottolineato Saiu - con il rito dell’alzabandiera del Tricolore e l’esecuzione dell’Inno di Mameli, intonato dagli Alpini di Nave e Caino. Oltre ai sindaci dei due paesi, Matteo Fronzoni e Cesare Sambrigi, e alle loro delegazioni, ha partecipato alla manifestazione anche una nutrita rappresentanza di soci del Circolo “Su Nuraghe”, che, con Cosima Colaianni ha curato per l’occasione anche l’infiorata delle oltre 500 pietre di memoria già messe a dimora nel corso della prima (marzo 2019) e della seconda posa (novembre 2022).