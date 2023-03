A Gaglianico tutti in piazza per una giornata ecologica con Plastic Free! FOTO

Tutti in piazza della Repubblica a Gaglianico nella mattina di oggi, sabato 18 marzo. Con il patrocinio del Comune, in queste ore è in corso una passeggiata ecologica, targata Plastic Free. Tanti i volontari che hanno partecipato all'iniziativa, grandi, piccini, famiglie e amministrazione.

A dare il buon esempio c'è infatti anche il sindaco, Paolo Maggia: "Siamo qui perchè ci teniamo a ringraziare prima di tutto Plasti Free, l'associazione, Carolina e la sua famiglia, per l'entusiasmo che ci ha passato. Noi siamo l'82% di raccolta differenziata, nel Comune, che è già un buon lavoro, ma non basta e non dobbiamo abbassare la guardia soprattutto nei confronti della plastica che è il rifiuto più pericoloso di tutte. Le microplastiche addirittura ce le mangiamo, e poi ci provocano malattie. Grazie quindi anche perchè sensibilizzate questi bimbi, che diventino i guardiani del nostro ambiente".

"Siamo felicissimi che ci siano così tante persone e soprattutto bambini - commenta Carolina di Plastic Free - . Gaglianico è un paese pulito perchè il Comune si impegna tanto. Quindi sarà una bella passeggiata per sensibilizzare noi e tutti quelli che ci vedranno e ci chiederanno che cosa stiamo facendo".