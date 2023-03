Piazzo, residenti esasperati: "Il caos parcheggi regna sempre sovrano", FOTO

Non c'è pace per i residenti del Piazzo.

"E' passata solo qualche settimana dall'ultima segnalazione che ho fatto (leggi qui Il piazzo tra parcheggio selvaggio e escrementi) grazie alla quale effettivamente qualche effetto c'era stato, visto che le auto non erano più state parcheggiate in malo modo, per vie delle multe che erano state date a quelle parcheggiate non in maniera corretta. Ma ci risiamo. E' tutta la settimana che raggiungere piazza Cisterna è una giungla. Auto parcheggiate ovunque in malo modo, quando il parcheggio sotto non può dirsi assolutamente pieno. Io stesso ho lasciato lì l'auto. Quello che mi chiedo è perchè la pace è durata così poco? Non ha senso. Due auto erano di nuovo parcheggiate nei giardinetti. E' bello quando ci sono eventi, il borgo vive, ma perchè le persone devono proprio essere così disordinate, così poco rispettose della città e di chi vive anche in quell'angolo di città?

Io non penso che si risolva facendo sempre multe, ma magari gli organizzatori potrebbero invitare, quando ci sono gli eventi, i propri ospiti a parcheggiare al Bellone. O anche si potrebbe chiudere con delle transenne e fare diventare i semafori rossi per chiudere il borgo, per evitare questo scempio. Non so, non ho la soluzione nel cassetto, ma qualche cosa per il nostro gioiello si dovrebbe fare per farlo brillare come dovrebbe".