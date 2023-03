Strona, al via mappatura dei pozzi. L'appello del sindaco: “Uso responsabile dell'acqua”

“Non siamo ancora in emergenza ma è giusto sensibilizzare le persone ad un uso consapevole e responsabile dell'acqua”. Parola del sindaco Davide Cappio che, ogni giorno, si rapporta con i tecnici di Cordar proprio per monitorare le risorse idriche di Strona.

Su 32 frazioni del paese, solo l'abitato di Prina è alimentato da circa 6 mesi con le autobotti. “Quella sorgente, in particolare, è in sofferenza a causa delle scarse piogge di questo periodo ma in generale non abbiamo problemi di acqua – commenta il primo cittadino – La situazione è più che stabile. Ma il consiglio è sempre lo stesso: utilizziamo l'acqua con parsimonia, soprattutto ora che ci stiamo avvicinando alla stagione estiva”.

Ma il Comune non è rimasto a guardare e, insieme a Cordar, ha messo in campo una lodevole iniziativa per salvaguardare le risorse idriche del paese. “È in attuazione un censimento di pozzi su tutto il territorio – spiega Cappio - Verranno nuovamente individuati e analizzati per capire se possono essere nuovamente utilizzati per altri scopi. L'obiettivo? Alleggerire il consumo di acqua potabile, da impiegare per scopi meramente alimentari e igienici. Per orti, piscine e altri impieghi si potranno usare queste fonti che andremo a mappare nelle prossime settimane così per avere più acqua a disposizione”.