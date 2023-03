Interventi a Graglia di messa in sicurezza dopo i danni causati dall'alluvione 2020

A Graglia sono terminati i lavori di intervento sulla strada comunale che conduce a Casale Merletto (i versanti erano dissestati a causa dell'alluvione 2020 ) per un totale complessivo di spesa di euro 91.565,32 di fondi regionali, nonché l’intervento su Via Vagliumina (con danni sempre nel 2020) per un totale complessivo di spesa di euro 95.397,29 di fondi regionali.

Tali interventi, resi necessari a seguito del maltempo del 2020, permetteranno il rafforzamento delle sedi stradali e della raccolta delle acque meteoriche, garantendo maggior sicurezza e salvaguardia del territorio delle frazioni Merletto – Casale Bertoletto e Vagliumina.