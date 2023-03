Valdigne Triathlon, grandi risultati alla II° Tappa del Circuito Nazionale Duathlon FOTO

A Santena, si è disputata la gara, su distanza Sprint (5km run – 20km bike - 2,5km run) valida come Tappa del Circuito Nazionale di Duathlon con l’organizzazione collaudata di Qualitry di Pier Giorgio Orla.

Ancora un volta grandi soddisfazioni in campo femminile per i colori di Valdigne Triathlon con ben 4 podi conquistati dalle atlete verde-turchese-oro. La migliore in classifica è stata la varesina Sara Speroni che protagonista di una prima frazione di run di gran livello è giunta 7° assoluta al traguardo e oro tra le S4. Tra le M3 ancora un podio dopo le gare del Circuito di Winter Triathlon per il Coach giovanile Maria Angioni oro di categoria.

Ottima prestazione, con il 9° posto assoluto, per la milanese Erica Maculan che con tre frazioni al top ha conquistato l’argento tra le S1. Ancora un bis d’oro, dopo i Campionati Italiani di Duathlon Cross, per la “Capitana” al femminile del Team, la legnanese Marinella Sciuccati, che ha trionfato tra le M5. In campo maschile, ottime prove per i giovanissimi Junior (2005) del vigevanese Giacomo Gangi e del torinese Enea Demarchi, che dopo due frazioni ottime, hanno resistito alla fatica nella run finale piazzandosi rispettivamente 10° e 11° di categoria.

Straordinaria la prova del cuneese Guglielmo Giuliano, 7° assoluto sempre a lottare con i migliori, in una gara dal tasso tecnico molto elevato, lo ha seguito con una gara maiuscola, il valdostano Davide Bajo, 9° al traguardo e oro tra gli S2. Molto positivo il debutto con i colori verde-turchese-oro del casalese Edoardo Mazzucco che sfiora il podio con il 4° posto tra gli S1.

Ancora un podio, per il biellese Marco Schiapparelli, che dopo l’ottima gara di Triuggio, conquista l’argento nella combattuta categoria M2. Risultati di rilievo tra i Master per il valdostano Andrea Pirana (11° M1), i biellesi Andrea Ramella Pollone (12° M1) e Sergio Costa (11° M3) e il varesino Dario Nitti (5° tra i tanti M3), tutti autori di prestazioni di buon livello in una gara molto veloce e selettiva.

Molto soddisfatti i Tecnici e i Dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sul campo che hanno dichiarato “ siamo felici dei risultati ottenuti in particolar modo del terzo posto di squadra nella tappa di Circuito Italiano, prossimamente saremo impegnati negli appuntamenti dell’Interregionale Giovanile di Vigevano con un Duathlon e dei Campionati Nazionali Assoluti di Duathlon Sprint di Imola dove in entrambe le manifestazioni avremo più di trenta atleti in gara!”.