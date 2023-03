Bonprix BFB, un'altra vittoria

Ennesima vittoria per la Bonprix BFB. Nell'anticipo di giovedì sera, sul campo di Rivalta, le ragazze di coach Bertetti hanno regolato anche l'Auxilium Ad Quintum 49 a 36.La partita, giocata a ritmi piuttosto lenti, non ha regalato le forti emozioni dell'ultimo match casalingo, ma ha dimostrato che le ragazze sanno adattarsi ad ogni tipo di avversario. Si può dire che si è raggiunto il massimo risultato con il minimo sforzo.Fin dal primo quarto le laniere sono state in controllo. Con il punteggio che si manteneva basso, l'Auxulium però riusciva a restare in scia. La prima frazione vedeva prevalere le biellesi 11 a 9. Analogo il secondo periodo, con un parziale 11 a 8 Biella.Al rientro dal riposo lungo, Trucano e compagne aumentavano i giri e creavano il gap che permetteva di iniziare l'ultimo quarto sul +12. Biella restava in totale controllo nei dieci minuti finali e, alla sirena, poteva aggiungere altri due punti in classifica, continuando la sua corsa solitaria in vetta alla Serie C.La Bonprix BFB tornerà venerdì 24 marzo sul parquet amico dei Salesiani. Ospite sarà Pancalieri, squadra che al momento occupa l'ultima posizione in classifica.

AUXILIUM AD QUINTUM - BONPRIX BFB: 49 - 36 (9-11/17-22/27-39). Bfb: Habti 8, Senesi, Peretti 2, Lentini, Trucano 5, Tombolato 20, Raga, Strobino, Gandini 13, Rabacchin 1, Bonacci ne. All. Bertetti, ass.all. Riccini.