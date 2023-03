ASD Kwan Taekwondo Biella a Giaveno con 12 atleti, FOTO

12 Marzo 2023, un’altra domenica di competizioni per la ASD Kwan Taekwondo Biella che ha partecipato a Giaveno (TO) alla tappa Nord Ovest del torneo “Kim e Liù Crescere Insieme”, evento realizzato dalla Fita e promosso da Sport e Salute e il Dipartimento per lo Sport, con lo scopo di divulgare l’importanza della disciplina sportiva tra i giovani.

Erano in totale 271 i piccoli sportivi fino alla categoria Kids (11 anni) iscritti alla manifestazione e ben 19 gli atleti della Kwan che hanno partecipato al torneo di combattimenti amichevoli con tutta la loro grinta, dimostrando continuità di risultati.

Coinvolgimento, passione e sostegno sono state le parole d’ordine di questa giornata dedicata allo sport in cui i risultati non sono mancati, 8 medaglie d'oro, 5 argento, 3 bronzo.

Di seguito il medagliere: primo posto sul podio per i fratelli Leonardo e Giovanni Condelli, Federico Cian , Alessandro Bagatello e le esordienti Leda Perona, Martina Barrelli, Doha Akkouche, Sara Nieddu.

Argento per Rayen Ben Massaoud, Geremia Api e le atlete al loro primo combattimento Helena Bevilacqua, Rebecca Cisaria, Claudia Hamedani.

Terzo posto sul podio invece per Adam Droubi e i debuttanti Abrar Ibnorida e Simone Della Volpe.

Fuori zona medaglia invece Leonardo Perin, Federico Bozzo Rolando e Giovanni Furlan.

Il bilancio è dunque positivo per i coach della Kwan :<< Un ringraziamento speciale deve essere fatto anche alla famiglie dei nostri atleti che hanno fatto il tifo dagli spalti e hanno sostenuto noi e tutti i ragazzi in questa giornata, dimostrando che il lavoro di squadra è il primo obiettivo da perseguire attraverso lo sport>>.

Domenica 5 marzo sempre la ASD Kwan Taekwondo Biella ha partecipato all’undicesima edizione del ”Trofeo Lanterna” a Genova, gara interregionale di combattimento riservata alle giovani leve del taekwondo con oltre 500 iscritti.

I 12 atleti della squadra di Biella, di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, hanno gareggiato salendo sul podio 9 volte, permettendo alla Kwan di posizionarsi 12° in classifica generale e 2° in Piemonte su 37 squadre partecipanti. In particolare da segnalare al loro esordio l’oro di Rayan Chadly, l’argento di Rayen Ben Massoud e i due bronzo ottenuti dai fratelli Leonardo e Giovanni Condelli.Oro anche per Federico Cian e Api Geremia, che alla sua seconda gara ha dovuto affrontare ben tre avversari; confermano inoltre capacità e continuità con un terzo posto sul podio Alessandro Bagatello e Federico Bozzo Rolando.Ottime prestazioni anche per i due atleti con maggiore esperienza: Filippo Fittabile, cintura nera, vince un bronzo gareggiando con tutte le sue energie fino all’ultimo; Irene Buzzano, cintura rossa, ha affrontato un’amichevole per mancanza di avversarie nella propria categoria.Nonostante l’impegno purtroppo non raggiungono il podio Giovanni Furlan e Adam Droubi.Dunque grandi soddisfazioni per i coach della Kwan Dino Umilio (Igor) e Roberto Fittabile: <<Facciamo i complimenti a tutti i ragazzi che hanno combattuto mettendoci impegno e cuore. Questo è lo spirito giusto che gli permetterà di crescere come atleti e ottenere sempre risultati migliori>>.