Segreteria PD Piemonte: ecco la squadra di Domenico Rossi

Tutto pronto per l’esordio della segreteria del Partito Democratico del Piemonte che si riunirà per la prima volta mercoledì 22 marzo alle ore 18. “Non c’è tempo da perdere” spiega il segretario regionale Domenico Rossi. “Ci aspettano mesi di lavoro impegnativi - spiega - durante i quali dobbiamo prepararci al meglio per le elezioni regionali del 2024 e per far crescere il partito”.

“Si tratta di sfide che richiedono un lavoro collettivo, il coinvolgimento di tutte le intelligenze presenti nella nostra comunità e l’attivazione di tutti i territori. Per questo ringrazio le donne e gli uomini che hanno accettato di entrare a far parte della segreteria regionale. Si tratta di persone di qualità che daranno un contributo fondamentale. Insieme ci metteremo al servizio della comunità del PD Piemontese” precisa Rossi. Oltre al segretario regionale, la segreteria sarà composta da 12 componenti (di cui 7 donne e 5 uomini), più due componenti con incarichi operativi (un uomo e una donna) e quattro membri di diritto. Garantita anche una rappresentanza territoriale che copre quasi tutte le province.

“Il congresso è alle spalle e ora entriamo in una nuova fase per il partito che dovrà essere caratterizzata da unità e cooperazione. Per quanto importanti siano i percorsi di provenienza di ciascuno, la sfida più importante è quella che abbiamo di fronte: sta in ciò che ancora non abbiamo fatto e che abbiamo la responsabilità di fare insieme. Tutte le nostre energie dovranno essere spese per rafforzare l’alleanza con i piemontesi. Sono certo che questa squadra saprà interpretare al meglio e con lo spirito giusto il nostro compito” conclude Rossi.