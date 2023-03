Candelo, Belossi interroga la maggioranza su tasse, turismo, Cer e viabilità

Riceviamo e pubblichiamo:

“Il consiglio comunale del 14 marzo dedicato al bilancio 2023, abbiamo affrontato il tema di come, rispetto alle promesse del sindaco e della sua maggioranza in campagna elettorale di creare nuove entrate soprattutto dal turismo (e dal ticket al Ricetto) per abbattere le tasse comunali, questo non sia avvenuto nè oggi e nemmeno negli anni passati, tant'è che tutte le imposte comunali (addizionale IRPEF e IMU) rimangono ai massimi di legge.

Il consiglio è stato anche il momento per chiedere aggiornamenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili, visto che abbiamo approvato una mozione a riguardo da noi proposta e approvata all'unanimità e molti Comuni biellesi si stanno muovendo. Quindi è giunta l'ora che l'amministrazione dia "gambe" alla mozione con incontri informativi verso i candelesi.

Infine non poteva essere non affrontato il tema della viabilità, perché proprio durante la riunione il paese si trovava con un traffico paralizzato a causa di in incidente sul ponte della Superstrada. Questo evento ha dimostrato come le nostre preoccupazioni di una possibile paralisi del traffico candelese e biellese, in caso di contemporaneità del cantiere di Via del Cervo con quello sul ponte della tangenziale di Biella, non sia purtroppo un'ipotesi remota.

Per questo abbiamo posto all'attenzione, nuovamente, il tema sperando che sia affrontato ulteriormente il problema con una programmazione attenta delle soluzioni alternative nel caso si verifichi la situazione di sovrapposizione dei due cantieri. Certo se a Candelo esistesse una tangenziale, come da tempo chiediamo, non ci troveremmo a dover fare i conti con problemi alla viabilità”.