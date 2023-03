I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 17, 18 e 19 marzo

Venerdì 17

- Biella, alle 18 presso la Libreria Vittorio Giovannacci presentazione del libro "Una marcia in più". Presenti gli autori Stefano Zurlo, Giorgio Gandola e da Manila Alfano.

- Biella, ore 16.00 presso l’Aula Magna di Città Studi in Corso Giuseppe Pella, 2b a Biella, convegno "Avanzare negli anni a Biella: un dialogo aperto"

- Pettinengo, al Circolo Arci cena di Pesce

- Casapinta, alle 21 al salone polivalente presentazione Cer

- Valdilana, Trivero, dalle 19 escursione guidata lungo il sentiero Bellavista alla scoperta della figura di San Patrizio e dei Leprecauni, condotta dalla guida escursionistica Marco Macchieraldo. Al termine in Oasi Zegna degustazione delle birre del territorio

- Cossato, dalle 20,45 Teatro Comunale, piazza Tempia 54 Cossato in scena stagione 2022-23: Le stagioni

Sabato 18

- Ponderano, mercatino in prossimità dello spazio eventi di via Mazzini. Saranno anche presenti gli scrittori Francesco Pelle e Andrea Cantone, che presenteranno i loro libri al pubblico.

- Candelo, ore 16.30 al Centro Culturale le Rosminiane Sala degli affreschi Candelo, dialogo a più voci, "Tutta la stanchezza del mondo - Incontro a più voci"

- Gaglianico, passeggiata ecologica, Plastic Free Ritrovo alle ore 10:30 in piazza della Repubblica.

- Biella: Open Day dalle 9 alle 13 nella sede di corso Pella 10 ITS TAM Biella

- Occhieppo Inferiore, pulizia dei torrenti incontro ore 8,30 in piazza comunale

- Masserano, inaugurazione della nuova biblioteca alle 15,30

- Graglia, alle 21 presso il Teatro comunale, lo spettacolo “Al mat dal Gratagamule” – le avventure di Pinocchio d’la Garela “

- Salussola frazione Vigellio, alle 12, è in programma il fritto misto all'oratorio.

- Occhieppo Inferiore, concerto benefico alle 21 nella chiesa parrocchiale a favore di organizzazione Jukumu Letu in Kenya, si esibirà il coro Biella Gospel Choir

- Bielmonte, dalle 17 alle 20 località Bocchetto Sessera, Ciaspolate di notte in Oasi Zegna

- Bielmonte Starnight, dalle 17 alle 22, Dj set, gara di slalom e ricchi premi. Possibilità di sciare in notturna.

Domenica 19

- Mottalciata, Tenuta San Silvestro, il Collegio dei Minusieri del Biellese festeggia San Giuseppe, con il patrocinio di Confartigianato Biella

- Biella, 42a Biella/Piedicavallo - Km. 19,3, a Balma/Piedicavallo - Km. 8

- Bielmonte, Bielmonte, Piazzale 2 Ciaspolate diurne alla scoperta dell'Oasi Zegna

- Cavaglià, alle 9.30, verrà inaugurato il nuovo spazio nella cornice di Villa Salino dedicato alle donne

- Oropa, visita guidata al Santuario, Ritrovo alle ore 11 davanti ai cancelli del Santuario.

Mostre

- Salussola, Esposizione atti del procedimento penale contro i responsabili dell'eccidio, visita guidata alla sala "9 marzo 45", proiezione "Ad Memoriam" e "I ragazzi raccontano la storia di Pittore" in via Duca Aosta 7. Giovedì 9 e Domenica 12 marzo 2023 ore 9 - 13, 14-17; gli altri giorni (dal venerdì 10 a venerdì 17 marzo 2023) su prenotazione.

- Biella, via Garibaldi 14, spazio Fondazione Crb, "Visibile invisibilità" per la sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Fotografie realizzate dall’artista Anna Miroshnichenko facenti parte della rassegna “Immagine sottile” (per gentile concessione dell'Associazione Soroptimist Club di Biella) e una selezione dei ritratti del fotografo milanese Marco Rilli che, in collaborazione con l’associazione Ananke di Villamiralago, ha realizzato il progetto di carattere nazionale “#ioNonesisto” patrocinato dalla Regione Lombardia. Uno spazio riservato è stato dedicato alle installazioni realizzate dagli studenti delle classi 2G e 3H del Liceo del Cossatese e Vallestrona ind. Scienze umane. Orari mostra: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, Sala Cantinone, Palazzo Provincia di Biella, via Quintino Sella 12 "Virgo Materque", Mostra iconografica a cura del Comune di Mottalciata. 27 pannelli riproducenti la raffigurazione delle Madonne con bambino presenti in dipinti e affreschi tardogotici delle chiese di vari paesi del Biellese e anche fuori provincia (da Biella a Borgomanero). Tutti i giorni dalle ore 15 alle 19. Sabato e domenica aperta anche dalle ore 10 alle 12

- Sordevolo, via Clemente Vercellone "Femmina penso se penso alla pace" dalle 15 alle 18.