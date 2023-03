18 marzo, Giornata Nazionale della Memoria per le Vittime del Covid-19, a Biella un convegno

Domani, 18 marzo, è la Giornata Nazionale della Memoria per le Vittime del Covid-19.

Per riflettere su questo tema l'Associazione Emanuele Lomonaco-Far Pensare propone un convegno, sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, per presentare le attività svolte con il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, l’Associazione Labsus e alcuni Comuni dove sono stati attivati Patti di Collaborazione tra Associazioni e Amministrazione Comunale.



Il progetto, ha permesso di esplorare il mondo dei giovani e della scuola con gli strumenti di salvaguardia della salute messi in atto durante la pandemia, quali la creatività, la didattica inclusiva, il rapporto con la natura.