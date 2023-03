Alpini, a Biella va in scena il Gran Concerto di Primavera (foto di repertorio)

A Biella è partito il conto alla rovescia per il Gran Concerto di Primavera, in programma al Teatro Sociale Villani alle 21 di lunedì 20 marzo. A suonare la Fanfara Alpina Valle Elvo. Ospiti della serata saranno Enrico Negro alla tromba, Davide Lanza al sax, Federica Zanardo alla voce, assieme al coro sezionale 100 voci per 100 anni. L'ingresso è libero.