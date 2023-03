Operaio biellese morto a San Mauro, FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL: "Si deve fare qualcosa in più"

L’ennesima morte sul lavoro a San Mauro Torinese, Marusic Amel, un operaio che ci comunicano essere dipendente di una ditta del Biellese ieri non è tornato a casa, ogni giorno purtroppo siamo costretti a vedere un nuovo nome aggiungersi alla lunga lista di morti sul lavoro (leggi qui Cade dal tetto di un capannone).

Come FILLEA CGIL , FILCA CISL e FENEAL UIL del territorio di Biella siamo a comunicare la nostra vicinanza alla famiglia e a metterci fin da subito a disposizione per qualsiasi necessità, dall’altra parte siamo a fare un appello: “Se il numero di morti nei cantieri e nei luoghi di lavoro non accenna neanche minimamente a diminuire, forse qualcosa in più da fare c’è, non si può accettare questo dato come fisiologico. Lo stato deve mettere più strumenti a disposizione per la prevenzione, per la formazione e per le visite ispettive… ..si arriva sempre troppo tardi e trovare il colpevole non porta indietro alle famiglie i propri cari.”